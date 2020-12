Longo: "Il Milan non deve avere le pressioni per vincere lo scudetto"

Ai microfoni di TuttoMercatoWeb, Moreno Longo, ex tecnico, tra le altre, del Torino, ha parlato così del Milan e della corsa scudetto: "A marzo le squadre in lotta saranno di più. Il Milan non deve avere le pressioni per vincere. Devono averle altre, non il Milan che se poi sarà così bravo a presentarsi con questo stato di forma e precisa identità, più avanti andrà messo tra le pretendenti”.