Lucarelli su Gattuso: "Chi lo conosce bene sa che è capace di raggiungere tutti gli obiettivi che si pone"

Cristiano Lucarelli, ex compagno di Rino Gattuso nelle giovanili del Perugia , ha parlato così alla Gazzetta dello Sport dell'attuale allenatore rossonero: "Ci conosciamo dal 1993, eravamo insieme nelle giovanili del Perugia. Io in Primavera, lui negli Allievi Nazionali. Giocava la domenica mattina alle dieci e mezzo ma si svegliava presto perché, già allora, diceva che 'doveva concentrarsi'. Alle sei di mattina cominciava a fare avanti indietro, e ai piedi aveva degli zoccoloni senza gomma sotto, tipo di legno. Camminava e faceva un casino incredibile. Va bene la concentrazione, ma io ero al piano di sotto. Chi lo conosce bene sa che è capace di raggiungere tutti gli obiettivi che si pone. Qualsiasi cosa fa gli viene bene: avrebbe potuto fare il d.s. o il team manager, buttarsi sulla carriera di imprenditore, e lo stesso sarebbe arrivato in alto. Si è realizzato perché ha passione ed è convinto di tutto quello che fa. Magari non lo immaginavo già oggi sulla panchina del Milan, ma credo che nemmeno lui se lo aspettasse. Del livello di preparazione raggiunto invece non mi stupisco e ha davanti anni in cui potrà crescere ancora".