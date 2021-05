Lukaku: "Ibra grande giocatore, la Serie A ha bisogno di giocatori del suo livello"

Ai microfoni del Corriere della Sera, Romelu Lukaku, attaccante dell'Inter, ha parlato così di Zlatan Ibrahimovic: "Un grande giocatore, ha vinto ovunque in passato, ha segnato più di 500 gol. Uomo? Fino al Manchester avevamo un buon rapporto. Abbiamo bisogno di giocatori di questo livello in Serie A. Lui vuole vincere per sè, io per l'Inter, Ronaldo per la Juve, ora c'è Mou alla Roma: sono tutte cose buone per l'Italia. Il livello si alza, speriamo vinca ancora l'Inter".