Lupo: "Il Milan ha ringiovanito la squadra e ha trattenuto un campione come Ibra"

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb, l'ex direttore sportivo di Venezia e Palermo Fabio Lupo ha parlato del mercato rossonero. Queste le sue parole: “Mi è piaciuto molto il Milan. Ha ringiovanito la squadra facendo un sacrificio trattenendo un campione come Ibra. È bello quando un grande club fa le cose in modo razionale e investe sui giovani, il Milan potrebbe anche non raggiungere risultati nell’immediato, ma pensa anche in prospettiva”.