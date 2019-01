M. Amoroso a Sportitalia: "Paragone Kakà-Paquetá? Evitiamo, due talenti completamente diversi"

L'ex attaccante brasiliano di Udinese, Parma e Milan, Márcio Amoroso, è intervenuto a Sportitalia per parlare della nuova stella verderoro sbarcata a Milanello. Queste le sue parole su Lucas 'Paquetá' Tolentino: "È difficile fare il paragone Kakà-Paquetá, anzi proprio non lo farei. Lo stesso Ricky all'inizio, nelle primissime settimane al Milan, aveva trovato qualche difficoltà. Discorso identico per me all'Udinese. Però Ricardo e Lucas sono completamente diversi: Paquetá si muove molto su tutto il fronte di gioco e aiuta tanto i suoi compagni, è diverso da Kakà che aveva più sprint, scatto e palla al piede".