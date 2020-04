M. Simone: "Cutrone ha sbagliato ad andare via dal Milan"

Intervenuto nella diretta Instagram di Mauro Suma, l'ex calciatore rossonero Marco Simone ha parlato dell'addio di Cutrone. Queste le sue parole: "Per me ha fatto male Cutrone a decidere di andare via. Il Milan lo ha venduto anche perchè probabilmente il giocatore ha manifestato la volontà di andare via perchè scapitava talmente tanto per giocare che la società ha deciso di cederlo. Piatek, Cutrone o altri giocatori del genere dovevano restare al Milan ed avere la pazienza di crescere."