Maccarone su Giampaolo: "Propone un calcio offensivo, la sua grande forza è l'organizzazione di gioco"

Ecco le parole a Tuttosport di Massimo Maccarone sul suo ex allenatore al Siena e all'Empoli, Marco Giampaolo: "Parliamo di un allenatore che propone un calcio offensivo e che porta le sue squadre a giocare molto alte. Di conseguenza, si gioca più vicino alla porta e per un attaccante questo è un fatto fondamentale. In più si gioca con una pressione molto forte per recuperare subito il pallone. A livello caratteriale è un allenatore tranquillo, ma che sa farsi sentire quando serve. E' un grande osservatore di calcio, studia tutto alla perfezione, dal posizionamento in campo a come devi mettere il corpo in una determinata situazione. La sua grande forza è l'organizzazione di gioco. All'inizio potrà essere dura seguirlo, ma se i giocatori avranno la forza e la mentalità di stare con lui e assimilare le sue idee, allota non potranno rendere al meglio. Ma all'inizio dovranno tenere duro".