Maifredi sul Milan: "Sta facendo cose meravigliose, Pioli ha costruito un gruppo forte"

Gigi Maifredi, ex tecnico, ha parlato così del Milan ai microfoni del Quotidiano Sportivo: "Se mi aspettavo i rossoneri in vetta? Decisamente no. La squadra rossonera sta facendo cose meravigliose. Se riesce a vincere partite come quelle contro la Lazio senza Ibra, Kessie, Bennacer e Kjaer vuol dire che hanno trovato la chimica giusta. A me fa piacere soprattutto per Pioli che era già alla porta e si doveva aprire l’era di Rangnick. Per fortuna ci hanno ripensato e ha costruito un gruppo forte dove ci sono giocatori davvero bravi: Theo Hernandez, Calhanoglu e Donnarumma sono top player come Ibra che è un tipo che vuole sempre vincere e fa la differenza. La squadra si è compattata quando ha saputo che l’allenatore doveva fare le valige e che Calhanoglu era sul mercato. Si è creato un gruppo di acciaio: dodici mesi fa a Natale il Milan aveva subito un’umiliazione a Bergamo e ora va come un treno".