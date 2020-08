Maldini: "Abbiamo un piano B, ma Ibra è la nostra priorità"

In merito al rinnovo di Ibrahimovic, Paolo Maldini ha dichiarato oggi in conferenza stampa: "Stiamo lavorando tutti duramente per arrivare ad un accordo. Sappiamo che sarà una preparazione corta, quindi vogliamo provare a chiudere in tempi molto stretti. Se abbiamo un piano B? Normale che debba esserci un piano B, anche C e D, ma abbiamo delle priorità e Ibrahimovic è la nostra priorità".