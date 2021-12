Maldini: "I calciatori sono cambiati tanto, i social hanno ucciso la bellezza implicita del ritiro"

Nell'intervista rilasciata a Sette, settimanale del Corriere della Sera, Paolo Maldini ha spiegato come sono cambiati i calciatori rispetto ai suoi tempi: "Prima delle partite, negli spogliatoi c’era un silenzio sacro. Adesso, ovunque, c’è musica a un volume altissimo. Non sono il tipo di persona che dice ai miei tempi era meglio. Era solo diverso. I calciatori si adeguano, come tutti i lavoratori. Ad esempio, i social hanno fatto sì che durante i ritiri all’interno dei gruppi non ci sia più tanta conversazione. Instagram e quant’altro hanno ucciso la bellezza implicita del ritiro: il dialogo, le amicizie che si saldavano. Io appartengo a un’altra generazione".