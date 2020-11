Maldini: "Non possiamo buttare via la qualificazione dopo aver vinto le prime due partite"

Nel pre-partita di Lille-Milan, il dt rossonero Paolo Maldini ha parlato così del percorso della squadra milanista in Europa League: "La consapevolezza ce l'abbiamo, questo non vuole dire che siamo perfetti. Incontriamo una squadra forte, sappiamo com'è finita all'andata, ma noi dobbiamo puntare ad ottenere il nostro obiettivo, cioè il passaggio del turno. Abbiamo lottato troppo per non passarlo, è stata una lunga rincorsa, non possiamo buttare via la qualificazione dopo aver vinto le prime due partite".