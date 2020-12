Malusci: "Lavoro straordinario di Pioli, lui e il Milan squadra meritano i risultati che stanno ottenendo"

Alberto Malusci, ex compagno di squadra di Stefano Pioli, ha parlato così a SkySport24 del Milan: "Indossare la maglia del Milan è una bella responsabilità. Quando tutto va bene è più semplice, quando invece le cose non vanno bene il pallone pesa di più. Il lavoro di Pioli è stato straordinario, è stato bravo a fare gruppo e non mollato di un centimetro nonostante le voci di un suo addio. Ha ottenuto risultati importanti, sia lui che la squadra meritano i risultati che stanno ottenendo".