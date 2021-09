Mancini: "Bravo Tonali, ma serve anche all'Under 21"

Il commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini ha ricevuto ieri, a Urbino, la Laurea Magistrale Honoris Causa in Scienze dello Sport dall'Università degli Studi Carlo Bo, per mano del Rettore Giorgio Calcagnini. Queste le sue parole su Tonali: "Tonali mi sembra che quest'anno dopo un anno di difficoltà si stia riprendendo bene. Però lui ha anche la fortuna di poter giocare ancora in Under 21 e questa è una grande fortuna, vuol dire che è ancora giovane. A volte noi siamo in ballo con loro, perché anche loro si devono qualificare. Vedremo..."