Mancini sul Milan: "Ha continuato il percorso intrapreso dopo il lockdown. Non so se possa lottare per lo scudetto"

Intervenuto all'evento Sportlab, organizzato per i 75 anni di Stadio e Tuttosport, Roberto Mancini ha parlato del momento del Milan. Queste le sue parole: "Il Milan sta facendo bene e ha continuato sulla striscia che ha intrapreso dopo il lockdown. E' una squadra forte che ha trovato la sua quadratura ma non so ancora se possa lottare per lo scudetto"