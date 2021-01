Mandzukic: "Felice di essere al Milan, mi stavo preparando da tempo per questa opportunità"

Durante la sua presentazione ufficiale, Mario Mandzukic ha parlato così in conferenza stampa del suo arrivo al Milan: "Sono molto contento di essere qui. Mi stavo preparando da tempo per questa opportunità. C'è una bella atmosfera a Milanello. Il Milan sta facendo un ottimo lavoro, è primo in classifica. Io voglio essere subito pronto per dare una mano alla squadra. Il Milan è una squadra giovane, ma sono tutti giovani combattivi. Ognuno fa il suo lavoro. Io sono un professionista che dà sempre tutto. Se i giovani mi seguiranno sono felice".