Manicone su Adli: "Grande talento, è capace di giocate straordinarie"

Antonio Manicone, vice allenatore del Bordeaux, ha parlato così a Tuttosport di Yacine Adli: "Cos'ho pensato quando l'ho visto giocare per la prima volta? Che fosse un talento: è uno dei migliori prospetti che è emerso dal settore giovanile del Psg. Ha tutte le qualità per emergere e per andare avanti. In futuro potrà fare grandi cose. Ma dovrà lavorare, perché da solo il talento non basta. Anche se milita tra i professionisti già da tre anni e lui di anni ne ha solo 21. I talenti vedono dove altri non vedono. Adli è capace di giocate straordinarie, che non ti aspetti da un giocatore così giovane. Ha delle qualità importanti, innate, che però devono essere coltivate, proprio perché oggigiorno il talento non basta più".