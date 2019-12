Maniero: "Milan in crescita, Bonaventura fa la differenza"

Filippo Maniero, ex attaccante con un passato in rossonero, è intervenuto durante Stadio Aperto, sulle frequenze di TMW Radio, per parlare dei tanti temi attuali. Tra gli argomenti toccati, uno sguardo anche al Milan che nelle ultime partite è sembrato in crescita:

"Le vittorie devono arrivare, sono state salutari. Stanno facendo abbastanza bene, si stanno ritrovando un po'. Bonaventura, averlo o non averlo, fa tutta la differenza di questo mondo".