Mannone: "Ho avuto contatti con il Milan due volte"

Vito Mannone, fresco vincitore del premio come miglior portiere della MLS con il Minnesota, è stato intervistato da calciomercato.com. Il portiere ex Arsenal non ha nascosto di fare il tifo per i rossoneri, raccontando anche aneddoti di mercato:

È vero che sei tifoso del Milan?

"Sì, è una passione che ho ereditato da mio padre. Prima ancora di nascere avevo già la tessera per entrare allo stadio".



La prima volta a San Siro?

"Avevo qualche mese, mi raccontavano che dormivo felice".



Sei mai stato vicino a vestire la maglia rossonera?

"In passato ci sono stati contatti un paio di volte: quando ho lasciato l'Arsenal e prima che i rossoneri puntassero su Donnarumma. Più recentemente mi voleva Mirabelli, ma non ci sono mai state offerte concrete".