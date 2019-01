Marani a Sky: "Non mi è piaciuto il comportamento di Higuaín, ma qualcosa si è rotto prima del rigore sbagliato"

Matteo Marani, presente negli studi di Sky Sport 24, ha parlato così della vicenda Higuaín: "Il Milan ha subito la vicenda Higuain ed ha faticato ad opporsi. Il Milan deve ricostruirsi, forse nel club di 15 anni fa Gonzalo non l'avrebbe mai fatto ma è ingiusta fare paragoni. Non mi è piaciuto il comportamento dell'attaccante, in generale mi sembra che il feeling non sia mai scattato. Qualcosa si è rotto anche prima del rigore sbagliato con la Juventus. In quella gara poi si è proprio accesa la spia dei problemi".