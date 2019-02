Marani su Donnarumma: "Merita grandi complimenti. Ecco la parata di ieri che mi ha colpito di più"

Matteo Marani è intervenuto a SkySport24 e su Gigio Donnarumma ha rilasciato queste parole: "Merita grandi complimenti, ha compiuto parate incredibili ieri sera contro la Roma. Aveva perso equilibrio per le note vicende del rinnovo, ma ha avuto una reazione da grande giocatore. Mi ha colpito soprattutto la parata in uscita su Dzeko, ha dimostrato grande reattività. Si vede che ha qualcosa in più".