Marcelino: "Nell'ottobre del 2019 ho avuto l'opportunità di allenare il Milan ma non mi sentivo pronto"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l'allenatore Marcelino ha parlato delle voci che lo avevano avvicinato al Milan dopo l'esonero di Giampaolo. Queste le sue parole: "Nell'ottobre del 2019 ho avuto l'opportunità di allenare il Milan ma non mi sentivo pronto caratterialmente per questa opportunità. Era un'opportunità molto allettante ma per onestà nei miei confronti e nei confronti dei tifosi del Milan, quando la testa non è pronta è preferibile non avventurarsi in certe avventure"