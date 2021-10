Marchegiani: "Il Milan non è più un outsider per lo Scudetto, sa gestire le pressioni"

Luca Marchegiani, ex calciatore e attuale opinionista, si è così espresso a La Gazzetta dello Sport sul Milan da Scudetto: "Anno buono? Potrebbe esserlo. C'è un periodo di esperienza in più, la capacità ormai acquisita di gestire partite di alta classifica. Il Milan non è più un outsider, ma sa gestire le pressioni. E' una squadra più completa e penso all'esplosione di Tonali: a Brescia era un leader, ora è anche di più".