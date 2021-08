Marchetti: "Adli? Lo lasciano in prestito così lo pagano un po' meno"

Intervenuto ai microfoni di Tutticonvocati, Luca Marchetti ha parlato delle strategie di mercato del Milan. Queste le sue parole: "Perchè Adli? Lo lasciano in prestito, lo pagano un po' meno e il prossimo anno non devono rifare la trattativa. Per Faivre il Milan ha fatto l'ultima offerta al Brest. Non escludo sorprese di qualsiasi tipo per la trequarti dei rossoneri"