Marchisio: "Esordio a Liverpool non facile, ma il Milan si toglierà delle belle soddisfazioni in Champions"

In merito all'esordio in Champions League di Inter e Milan, Claudio Marchisio, ex giocatore della Juventus, ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Il risultato è penalizzante ma le prestazioni fanno ben sperare. L’Inter ha giocato una grande partita contro il Real, ma in Europa per andare avanti ci vuole la qualità e pure un po’ di fortuna, che al debutto è mancata ai nerazzurri. Il Milan è tornato dopo anni nella competizione che più lo rappresenta. L’esordio non è stato facile, il Liverpool è avversario ostico ma sono convinto che la squadra potrà togliersi delle belle soddisfazioni".