Marianella: "Pioli ha fatto un lavoro straordinario e si è fatto amare ovunque ha allenato"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Massimo Marianella ha parlato di Pioli e del Milan. Queste le sue parole: "Pioli si è meritato questa conferma. Ha fatto un lavoro straordinario. Quando un club è in difficoltà si tende a pensare che sia facile risollevarlo ma non è così. Pioli ha cambiato il Milan dal punto di vista del gioco e dei risultati, fa parte del progetto rossonero e Maldini e Massara sono stati bravi a mettere in pratica delle idee precise come quella di costruire una squadra giovane. Pioli è parte di questo progetto e si è fatto amare dai tifosi dovunque è stato: basti vedere le immagini di Firenze dove entra ed esce tra gli applausi. Il Milan può vincere lo scudetto e questo fino a poco tempo fa non era scontato. Con Pioli può dimostrare di essere una grande squadra"