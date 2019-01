Marocchi: "Gattuso ha gestito bene la situazione Higuain"

Giancarlo Marocchi, ex giocatore di Juventus e Bologna, ha rilasciato queste dichiarazioni sul momento del Milan a "Tutti convocati" su Radio 24: "Gattuso ha gestito bene la situazione Higuain, ha tenuto tutti sul pezzo. Il Milan è una squadra affidabile, che ha un suo gioco definito. Se basterà questo per arrivare quarti? Non so, è ancora un'incognita".