In merito al momento del Milan, l’operatore di mercato Giocondo Martorelli ha dichiarato ai microfoni di tuttomercatoweb.com: "Cosa serve al Milan? Fiducia e autostima. Oggi i risultati non aiutano. La squadra è competitiva, non dovrebbe essere dov’è. Lavorando seriamente il Milan può fare un percorso da qui alla fine quantomeno interessante".