Martorelli: "Ibra-Milan, sta passando troppo tempo. L’arrivo di Zlatan cambierebbe il progetto"

A TuttoMercatoWeb, l’operatore di mercato Giocondo Martorelli ha commentato così il possibile ritorno di Ibrahimovic al Milan: "Ibra al Milan? Quando si ha la volontà di chiudere una trattativa i tempi dovrebbero essere più veloci. Mi sembra che la cosa si stia prolungando troppo. L’arrivo di Ibra bocciatura per Piatek? Cambiare strategia su un percorso delineato sei mesi fa non la vedo buona idea. La società ha fatto un programma ben preciso, ha puntato su Piatek e Leao. Se arrivasse Ibra uno dei due non giocherebbe. Quando uno è convinto della propria strategia deve portarla avanti".