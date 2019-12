Martorelli: "Il Milan non può non muoversi sul mercato"

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Tuttomercatoweb.com Giocondo Martorelli, noto operatore di mercato, ha parlato delle possibili operazioni di mercato delle squadre di Serie A. Alla domanda su chi secondo lui si muoverà sul mercato, il procuratore ha risposto: "Credo che l’Inter cercherà di accontentare Conte sul mercato. Penso che i nerazzurri tenteranno di prendere Vidal. E poi un’alternativa in attacco nonostante l’esplosione di Esposito. Anche perché l’Europa League porterà via tante risorse. E naturalmente il Milan non può non fare mercato. Così come Genoa e SPAL”.