Martorelli: "Non vedo le condizioni per fermare il campionato"

Intervistato da Tuttomercatoweb.com l’operatore di mercato Giocondo Martorelli ha parlato della possibilità di un nuovo stop al campionato a causa del Coronavirus: "Preoccupato che il calcio possa fermarsi? No. Tutte le persone con cui mi sono interfacciato mi hanno detto che è come un’influenza. C’è tanta attenzione da parte di tutto l’ambiente calcio. Non vedo le condizioni per fermare il campionato".