Martorelli su Paquetà: "PSG? È un’ipotesi realizzabile"

In merito al momento di Paquetà, l’operatore di mercato Giocondo Martorelli ha dichiarato a TuttoMercatoWeb: "È una questione che fa parte dell’essere umano. Non vedo niente di anormale in quello che è successo la scossa settimana. Prima sentiva una fiducia che adesso magari non c’è più. Ha avuto un’ansia comprensibile per ogni ragazzo che può avere una certa sensibilità. Dopo quanto accaduto lo stimo ancora di più. PSG? Lo aveva scelto Leonardo. Credo che la stima rimanga intatta. È un’ipotesi realizzabile".