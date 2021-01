Massara: "Mercato per vincere subito? No, per poter essere competitivi in tutte le partite"

Frederic Massara, intervistato da Sky Sport nel pre partita di Milan-Atalanta, ha parlato così del mercato del Milan e degli obiettivi stagionali dei rossoneri. Queste le parole del DS: "Il Milan vuole competere fino alla fine. In una stagione come questa dove l’incidenza degli infortuni è altissima vogliamo essere pronti e vogliamo poter dare scelte al mister per poter andare più in fondo possibile in tutte e tre le competizioni. Mercato per vincere subito? No, per poter essere competitivi in tutte le partite. A causa di infortuni e del Covid ci siamo ritrovati in emergenza, con il mister che è riuscito a trovare soluzioni alternative. Avere la possibilità oggi di avere un organico completo dal punto di vista numerico ci rasserena. La lotta Champions sarà serrata e dovremo fare il massimo come abbiamo fatto dall’inizio del campionato”.