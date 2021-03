Massaro su Ibrahimovic: "Ha fatto capire ai più giovani l'onore di indossare la maglia rossonera"

Intervenuto ai microfoni di Libero, Massaro ha parlato dell'importanza di Ibrahimovic al Milan. Queste le sue parole: “Deve ritrovare vigoria anche se è alle prese con tante assenze. I rossoneri hanno avuto l'approccio sbagliato a qualche gara e perso un po' di autostima. Pioli non ha mai avuto a disposizione la rosa al completo, ma l'obiettivo minimo resta quello di entrare in Champions. Zlatan è stato importantissimo per i giovani per farli capire cos'è il Milan e l'onore di indossare la maglia rossonera. Fa ancora la differenza e i suoi gol possono trascinare il Milan in Champions”.