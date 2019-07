Massimo Silva: "Giampaolo maestro di calcio, ha fatto tanta gavetta"

Il quotidiano Tuttosport ha intervistato Massimo Silva, il quale conosce bene Giampaolo avendo lavorato con lui all’Ascoli: "È arrivato ad alti livelli in ritardo, secondo me. Ha fatto tanta gavetta e ha studiato molto. È un allenatore vero, da campo, un po’ come Sarri. Crede molto nel suo lavoro e i frutti si vedono. Sono molto fiducioso che possa fare bene. Scelto da Maldini e Boban? È molto importante avere dalla tua parte gente di quella levatura e di quella fama. Lo hanno scelto per la sua cultura del lavoro, con i suoi metodi che sono diversi da molti altri allenatori".

"Ci vuole molta partecipazione sul gioco di Marco - ha affermato Silva - e loro due possono incentivare i giocatori a credere nel loro allenatore. Marco dà degli insegnamenti calcistici veri. Paquetà o Calhanoglu come trequartista? A me piace Calhanoglu, ma penso che Paquetà potrebbe essere più determinante in quella posizione, col turco mezzala. Bennacer è un bel giocatore, ma chiunque arriverà per giocare davanti alla difesa dovrà avere l’attitudine mentale nel far girare la squadra con velocità. Al massimo, se non la avrà, ci penserà Marco a dargli il turbo".