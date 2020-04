Materazzi: "Io al Milan? Prima dei Mondiali ci sarei andato per giocare con Maldini e Nesta"

Tramite una live su Instagram, Marco Materazzi ha parlato di un possibile passaggio al Milan da giocatore: "Io al Milan o alla Juve? Rispetto le scelte di Vieri e Lucio, ma quando sei straniero è diverso. A fine carriera io non sarei mai andato da nessuno dei due, prima dei Mondiali forse sarei andato al Milan per orgoglio, per giocare con Maldini e Nesta. Non sarei andato per soldi, scelsi di rimanere e alla fine è andata bene, sono diventato tifoso dell’Inter"