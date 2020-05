Matri: "Il gol al Milan fu molto importante. Mi dispiace che sia stato oscurato dalla polemica Muntari"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 Alessandro Matri, ex attaccante rossonero, ha parlato del gol segnato ai rossoneri con la maglia della Juventus. Queste le sue parole: "E' stato un gol molto importante per me e per la Juventus, mi dispiace che sia stato oscurato dal gol/non gol di Muntari con polemiche che si protraggono ancora adesso. E' stato un momento importante perchè non permise al Milan di andare a +7 e di restare a +5, poi i rossoneri persero punti con la Fiorentina e il Bologna e che ci permise poi di superarli."