Meite a Sky: "Siamo contenti ma avremmo meritato di più. Kessie un vero amico, il gol per me era buono"

Soualiho Meite è stato intervistato da Sky Sport nel postpartita di Manchester United-Milan.

Sulla gara: "E' difficile fare una grande partita all'Old Trafford. Siamo contenti di questo pareggio anche se meritavamo di più".

Sul Milan: "C'è un bel gruppo, con fiducia, parliamo tanto. Questo mi fa crescere e credere di più nelle mie qualità. Sono contento per la squadra e anche per me".

Su Kessie: "E' un vero amico, con Franck è facile giocare, parliamo francese, va da solo e lo capisco molto bene".

Sul gol annullato: "Non so perché sia stato annullato, per me era buono. Il calcio è così, tutti fanno degli errori e andiamo avanti".

Sulla fiducia: "Abbiamo sempre creduto nelle nostre qualità, non siamo venuti qui per pareggiare o non prendere gol, volevamo giocare e lo abbiamo dimostrato".