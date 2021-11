Messias a Prime: "Serviva vincere per essere vivi. Goal? Quando sei sereno puoi fare grandi cose"

Walter Junior Messias, trequartista rossonero, si è così espresso ad Amazon Prime Video dopo la vittoria, arrivata per un suo goal, del Milan in casa dell'Atlético Madrid: "Sono molto contento della prestazione e della vittoria. Avevamo bisogno della vittoria per essere ancora vivi. C'è tanto da lavorare ancora".

Come è nato il goal di oggi?

"È stato d'istinto, ho seguito l'azione e ho messo dentro tranquillo e sereno, di testa: quando sei tranquillo e sereno puoi fare grandi cose. È ciò che mi è successo di più importante nella mia carriera. L'umiltà, però, è sempre importante. Non mi devo abbattere con le critiche né esaltarmi con i complimenti".

A chi è dedicato il goal?

"Lo dedico alla mia famiglia e ai mei amici in Brasile, a chi è creduto in me".