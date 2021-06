Miccoli: "Donnarumma? Ognuno fa le proprie scelte, io sarei rimasto al Milan"

Fabrizio Miccoli, ex giocatore di Juventus, Palermo e Lecce, si è così espresso a Sportitalia sulla situazione legata a Gigio Donnnarumma: "Ognuno fa le proprie scelte. Io per restare al Palermo ha rifiutato il mondo e anche per amore sono andato in Serie C col Lecce. Sarei rimasto tutta la vita al Milan. Poi è un pensiero mio perché ognuno della sua vita fa ciò che vuole".