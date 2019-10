Milan campione del mondo 1969, Lodetti: "Al ritorno tentarono di farci fuori"

Giovanni Lodetti, ex centrocampista del Milan, ha rivissuto ai microfoni di Telelombardia la vittoria del Milan in Coppa Intercontinentale di 50 anni esatti fa contro l'Estudiantes: "Eravamo preparati, ma non proprio così. Successe di tutto in quella partita. Combin massacrato? Già all'andata lo avevano minacciato, perchè non aveva fatto il militare in Argentina. Siamo stati un po' deboli a portarlo là nonostante il 3-0 di San Siro, non doveva venire con noi. All'andata è stato tutto facile, non ci prendevano mai. Il problema arriva là, l'hanno fatta pagare a Combin, ma anche a noi. Per entrare alla Bombonera c'era gente con i sassi ad aspettarci. Ci schieriamo a metà campo per fare la foto e dopo 10 secondi arriva l'Estudiantes e hanno iniziato a tirarci le pallonate. Dopo la ginocchiata che gli ha spaccato la faccia dicevo a Nestor (Combin, ndr): 'Non venire in area'. L'arbitro è stato condizionato anche lui, avrebbe dovuto espellere diversi loro giocatori. Il portiere ha tirato un calcio sulla schiena a Prati, tanto che Pierino fu costretto ad uscire. Erano prevenuti, loro volevano far male a noi, volevano farci pagare il 3-0. All'intervallo Rocco ci disse: 'Questi non vogliono giocare a calcio, ma vogliono farci fuori. Mi raccomando ragazzi, non perdiamo la calma perchè se no è finita. Non reagite'. La gente era tutta a due metri dal campo. A fine partita due poliziotti hanno preso Combin entrando negli spogliatoi e portandolo via. A quel punto ci siamo radunati tutti, Rocco compreso. Ci hanno portato in aeroporto e non volevamo partire fino a quando non fosse arrivato Combin. Non arrivava più, poi ad un certo punto è arrivato dopo non so quante ore e siamo ripartiti alla volta di Milano".