Milan Femminile, Giacinti a MTV: "Finalmente ce l'abbiamo fatta! Ora tocca ai ragazzi andare in Champions"

Dopo aver conquistato il pass per la prossima Champions League, Valentina Giacinti, attaccante e capitano del Milan Femminile, ha dichiarato a Milan TV: "Sono tre che voleva raggiungere questo obiettivo, abbiamo fatto tanti sacrifici, ma finalmente ce l'abbiamo fatta. Prima della partita eravamo gasatissime, volevamo vincere, ma il pari va bene lo stesso. Abbiamo lottato su ogni pallone e abbiamo portato a casa la qualificazione in Champions. Indossare questa maglia è un'emozione indescrivibile, è il sogno di tutti quello che sto vivendo. Grazie al Milan stiamo crescendo tanto, vogliamo essere una grande famiglia. Speriamo ora che anche la squadra maschile possa raggiungere la Champions. Ora noi pensiamo alla finale di Coppa Italia, poi avremo tempo per immaginare le emozioni della Champions. A chi dedico questo traguardo? A tutte le persone che hanno lottato per raggiungere questo obiettivo in questi tre anni e a tutti quelli che ci hanno sempre sostenuto".