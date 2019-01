Milan Femminile, Morace a MTV: "Se giochiamo come sappiamo non abbiamo problemi con nessuno. Sabatino? In area non fallisce mai"

Al termine del match di Coppa Italia vinto contro il Sassuolo, Carolina Morace, tecnico del Milan Femminile, ha dichiarato a Milan TV: "Dovevamo essere più aggressive e invece abbiamo lasciato troppo spazio alle avversarie. Questo non mi è piaciuto, non siamo riusciti ad adattarci quando ha iniziato a nevicare di più. Sabatino? Si sa che Daniela in area non fallisce mai. Dobbiamo restare concentrate e sfruttare ogni occasione che abbiamo. Noi rispettiamo tutti e temiamo noi stesse. Se giochiamo come sappiamo e restiamo lucide nelle decisioni non abbiamo problemi con nessuno. Per questo temo soprattutto noi stesse perchè ogni tanto abbiamo qualche blackout. E' anche vero perà che giocare ogni due giorni non è facile, è difficile resettare soprattutto le energie mentali".