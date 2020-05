Milan femminile, Piazza: "Vogliamo raggiungere gli obiettivi prefissati. Siamo un gruppo compatto"

Intervenuta ai microfoni de 'Il calcio femminile', l'estremo difensore rossonero Alessia Piazza ha parlato della squadra rossonera. Queste le domande e le risposte:

Qual è la caratteristica che contraddistingue il Milan?

«La capacità di rialzarci come abbiamo dimostrato in alcune partite dove, sotto di un gol, abbiamo ribaltato il risultato. Abbiamo come obiettivo la conquista del posto in Champions, siamo pronte a lottare in campo e aiutare chi è più in difficoltà: non ci sono titolari e riserve, siamo un gruppo compatto».

Che augurio fai al tuo Milan?

«Di riprendere e di raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissate perché ce lo meritiamo: non abbiamo mollato mai e vogliamo finire ciò che abbiamo iniziato, se così non fosse torneremo nella nuova stagione ancora più cariche e determinate».