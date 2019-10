Milan Femminile, Refiloe Jane: "Derby evento mondiale. Mi rivedo in Gattuso"

Refiloe Jane, centrocampista sudafricana del Milan Femminile, è stata intervistata da Sky Sport in vista del derby di domenica contro l'inter. Ecco le sue parole: “Significa tutto per me giocare questo derby. A casa mia in Sudafrica guardavamo sempre i derby di Milano. Sappiamo che è un evento mondiale. È un sogno giocare questa partita, un orgoglio farlo con la maglia del Milan. Mi rivedo in Gattuso, un giocatore molto fisico. Devo ancora imparare molto e adeguarmi al gioco italiano, ma scelgo Gattuso perché ha sempre messo passione e cuore con il Milan. Il mio soprannome, Fifi, è il diminutivo del mio nome, Refiloe. Ma quando nel 2012 ho iniziato a giocare con la nazionale sudafricana mi piacevano i nomi dei giocatori brasiliani tipo Ronaldinho, Firmino, e io sono diventata Fifino (ride, ndr.). Per me è un onore essere la prima sudafricana a giocare in Italia. Speriamo che questo apra le porte ad altre sudafricane. Devo fare bene, così tutti si accorgeranno che il calcio nel mio paese è di alto livello. È un’opportunità per me ma anche per dare una speranza a tutte le altre ragazze che giocano a calcio in Sudafrica”.