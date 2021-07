Milan Femminile, Thomas a MTV: "Non vedo l'ora di iniziare e di giocare la Champions con la maglia rossonera"

Lindsey Thomas, nuova giocatrice del Milan Femminile, ha rilasciato queste parole ai microfoni di Milan TV: "Sono contenta di aver fatto questa scelta, non vedo l'ora di iniziare. Le prime persone che ho chiamato dopo questa scelta sono state mia mamma, mia nonna e mia zia, cioè le tre persone più importanti della mia vita. Sono contenta di arrivare in una grande società che seguo molto da quando è entrata nel calcio femminile. E' un grande progetto, non vedo l'ora di scoprire una nuova competizione come la Champions League con la maglia rossonera".

Sul calcio femminile: "Sta cresendo molto in Italia dopo il Mondiale in Francia. Abbiamo fatto grandi passi in avanti negli ultimi due o tre anni".

Sul Milan da avversaria: "Era difficile affrontarla. Ora sono dall'altra parte e quindi dobbiamo provare a vincere tutte le partite".

Sulla Champions League: "Sarà una bella esperienza. E' una cosa molto bella".

Sui suoi idoli: "Mi piacciono molto Lewandowski e Benzema".