Milan, Giampaolo: "Stiamo lavorando sui macro principi"

Nel corso della conferenza stampa pre-Benfica, il tecnico Marco Giampaolo ha fatto il punto sulla squadra: "Stiamo lavorando sui macro-principi. Poi dobbiamo andare sui particolari. Le partite che giochiamo ci daranno informazioni per intervenire sui particolari. È questo l’iter che dobbiamo seguire fino alla prima di campionato. Saranno importanti le integrazioni di chi è in vacanza, di chi si allena a Milanello e di chi è appena arrivato. È un gruppo curioso, attento, che non si risparmia. Ci sono i presupposti per mettere un mattone sopra l’altro".