Milan ko al do Dragao, Cravero: "Risultato giusto, il Porto ha meritato"

Roberto Cravero, seconda voce di 'Mediaset', ha commentato così l'1-0 che il Porto questa sera ha rifilato al Milan: "Il Porto ha meritato la vittoria, un'ottima prestazione. Sempre prima nei contrasti la squadra di Conceicao. Il Milan può recriminare per non essere venuto qui con la formazione migliore, ma per quello che s'è visto stasera il Porto ha meritato", ha detto.