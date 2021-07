Milan, niente ritiro. Il mental coach Tirelli approva la scelta di Pioli: "I giocatori sono atleti anche a casa"

Stefano Pioli ha deciso che in questa preparazione estiva i giocatori del Milan non dovranno stare in ritiro, ma dopo gli allenamenti a Milanello potranno tornare a casa dormire. In merito a questa decisione, Tirelli, mental coach con esperienza al Chelsea e con l’Inghilterra di Fabio Capello, ha dichiarato a Tuttosport: "Dalla mia esperienza di tanti anni in Premier mi trovo d’accordo con la scelta di Pioli. Quello che conta sono gli atteggiamenti all’interno del centro sportivo, da quando entri fino a quando esci: massima intensità nell’allenamento, massima concentrazione in quello che si fa e ti viene richiesto. Stiamo parlando di atleti, di professionisti che sanno come comportarsi. Anche a casa possono proseguire con un regime di alimentazione corretto, di ciclo di sonno veglia regolare ma in più hanno anche la carica degli affetti, una carica positiva in più".