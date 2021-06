Minotti: "Donnarumma-Maignan? Il Milan non si è fatto cogliere impreparato"

Lorenzo Minotti, opinionista, si è così espresso a 'Calciomercato - L'Originale' in onda su SkySport sull'avvicendamento tra Donnarumma e Maignan: "Il Milan non si è fatto cogliere impreparato: era messo all'angolo, ma ne è uscito molto bene. Non si è fatto ricattare ed è un stato un esempio per tante altre situazioni complicate, come quella di Calhanoglu. Maignan? Magari vedendolo dal vivo nella doppia sfida col Lille aveva già convinto..."