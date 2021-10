Mirante: "Ho sensazione positive. La chiamata mi è arrivata subito dopo l'infortunio di Maignan"

Antonio Mirante, neo acquisto del Milan, si è presentato ai microfoni di Milan TV. Sull’approdo al Diavolo, sulle sue sensazioni e sulla trattativa ha detto: “Le mie sensazioni sono positive, soprattutto per il modo in cui è arrivata questa chiamata e questa trattativa. Questo mi dà un’ulteriore spinta, anche perché ho la consapevole va e l’età per non farmi prendere dal panico, visto che la cosa è arrivata all’improvviso. La trattativa è stata un fulmine. La chiamata è arrivata dopo l’infortunio di Maignan, al quale faccio un grande in bocca al lupo, lo aspettiamo presto. Ho accettato il Milan perché è una cosa che non si poteva discutere”.